Специалист Moderna: Человек может одновременно заразиться штаммами "омикрон" и "дельта"

Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" могут одновременно проникать в клетки организма человека с ослабленным иммунитетом. Об этом заявил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.

По его словам, это показали научные исследования в Африке, пишет Regnum.

При этом, отметил Бертон, одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению нового варианта коронавируса, который, возможно, окажется значительно заразнее предыдущих.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Африка стала эпицентром распространения нового штамма, там стремительно растет число заболевших коронавирусом. Предположительно, мутации омикрон-штамма могут снижать нейтрализующую активность антител.

ВОЗ ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон" во всем мире.