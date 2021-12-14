Закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять до конца года - Госдума

Правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах сегодня одобрил последний, четвертый профильный комитет Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции. Ранее документ предложили поддержать в комитетах по охране здоровья, по промышленности и торговле и по обороне.

В итоге в первом чтении законопроект будет рассмотрен, как и планировалось, в четверг, 16 декабря. А вот пройти второе и третье чтение до конца осенней сессии (и соответственно, до конца года) документ уже не успеет, полагает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Напомним, последнее пленарное заседание в этом году депутаты назначили на среду, 22 декабря. А к законопроекту о QR-кодах готовится немало поправок – их просто не успеют подать и обсудить.

Между тем, Пискарев считает, что введение норм законопроекта может и не потребоваться, если эпидемическая ситуация в стране улучшится. Сейчас тенденция к снижению заболеваемости есть, правда, ей угрожают предстоящие праздники, а также появление нового штамма COVID-19.