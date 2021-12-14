Закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять до конца года - Госдума

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Закон о QR-кодах в общественных местах не успеют принять до конца года - Госдума

Правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах сегодня одобрил последний, четвертый профильный комитет Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции. Ранее документ предложили поддержать в комитетах по охране здоровья, по промышленности и торговле и по обороне.

В итоге в первом чтении законопроект будет рассмотрен, как и планировалось, в четверг, 16 декабря. А вот пройти второе и третье чтение до конца осенней сессии (и соответственно, до конца года) документ уже не успеет, полагает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Напомним, последнее пленарное заседание в этом году депутаты назначили на среду, 22 декабря. А к законопроекту о QR-кодах готовится немало поправок – их просто не успеют подать и обсудить.

Между тем, Пискарев считает, что введение норм законопроекта может и не потребоваться, если эпидемическая ситуация в стране улучшится. Сейчас тенденция к снижению заболеваемости есть, правда, ей угрожают предстоящие праздники, а также появление нового штамма COVID-19.

Теги: qr-коды, законопроект, первое чтение, госдума, василий пискарев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8218

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети