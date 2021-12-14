Медведев обвинил Вашингтон в стремлении "бездумно продвигать НАТО на восток"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о военных угрозах со стороны НАТО и США. Поводом стала 20-летняя годовщина одностороннего выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

"Россия сделала все возможное, чтобы сохранить в силе этот важнейший документ, однако американская администрация была непреклонна. Объяснение было, как обычно, размытым и укладывалось в рамки формальной фразы: "Договор не отвечает реалиям сегодняшнего дня". На самом деле США хотели развязать себе руки, для того чтобы создать современную систему национальной противоракетной обороны", - написал Медведев в своих соцсетях.

Он назвал логику Америки "сомнительной, если не ошибочной".

"До сих пор у американцев нет надежного щита и против других стран, обладающих ядерным оружием, в том числе тех, кого они при помощи санкций попытались сделать изгоями. США в очередной раз доказали, что для них важнее всего собственные конъюнктурные внутриполитические интересы, а не последовательная работа для сохранения стратегической стабильности во всем мире", - пишет Медведев.

Впрочем, экс-президент России видит некоторую перспективу в отношениях после продления в прошлом году Договора СНВ: "Важно, чтобы и Вашингтон оставался верен этому курсу, был открыт для совместной работы с партнёрами, в том числе в рамках ключевых стратегических соглашений, а не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России".