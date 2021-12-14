14 Декабря 2021
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криминал преступление камера ивс изолятор тюрьма сизо (2008) | Фото: oops.zp.ua

Глава Gulagu.net заявил о втором вывезенном из России архиве с пытками

Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин анонсировал появление второй части расследования про пытки в учреждениях ФСИН. По его словам, прямо сейчас в самолете из России (сам Осечкин находится во Франции – прим. ред.) летит архив на 20 гигабайт с материалами, свидетельствующими об издевательствах над заключенными.

На диске — архив из Красноярска (за 2016-2019), Забайкалья и Приморского края. В ближайшее время он окажется в штаб-квартире организации во Франции. По словам Осечкина, он решил публично рассказать о самолете, который все еще летит над Россией, чтобы избежать возможных провокаций властей, передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Напомним, после публикации первого архива были возбуждены уголовные дела о пытках в ИК в Саратовской области, проверки начали прокуратура и парламент, а глава ФСИН Алексанр Калашников ушел в отставку.

Теги: владимир осечкин, Gulagu.net, пытки, архив



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