В Москве с 2022 года повысится стоимость проезда в городском транспорте

В Москве со 2 января 2022 года вырастут некоторые транспортные тарифы и стоимость парковки.

Так, разовая поездка по "единому" билету в столичном транспорте вырастет в цене на рубль – до 61 руб. Билет на две поездки подорожает на столько же – до 122 руб.

На четыре рубля вырастет разовая поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД по карте "Тройка".

Вырастет "чуть больше, чем на рубль" стоимость поездки по абонементам на 30 и 90 дней.

"В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год. Правительство Москвы увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского пассажирского транспорта. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов", - пояснили причины повышения цен в столичном дептрансе.

Также с 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость парковки снизится.

"Нагрузка на улицы растет: в Москве и области уже 8,4 млн машин — это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. Чтобы на парковках, которые заполнены на 95—100%, оставались места, нужно менять тарифы. Тогда жители и другие водители могут комфортно припарковаться", - объясняют в дептрансе.

В зонах с повышенным тарифом в 380 руб. в час будет действовать новый – 450 руб. в час с 8 утра до 21 вечера, в ночной период – 200 руб. в час. В мэрии считают, что это позволит освободить 10-15% мест.