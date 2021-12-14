В Москве с 2022 года повысится стоимость проезда в городском транспорте

14 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Москва
платная парковка, москва (2012) | Фото: Накануне.RU

В Москве с 2022 года повысится стоимость проезда в городском транспорте

В Москве со 2 января 2022 года вырастут некоторые транспортные тарифы и стоимость парковки.

Так, разовая поездка по "единому" билету в столичном транспорте вырастет в цене на рубль – до 61 руб. Билет на две поездки подорожает на столько же – до 122 руб.

На четыре рубля вырастет разовая поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД по карте "Тройка".

Вырастет "чуть больше, чем на рубль" стоимость поездки по абонементам на 30 и 90 дней.

"В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%. Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год. Правительство Москвы увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского пассажирского транспорта. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов", - пояснили причины повышения цен в столичном дептрансе.

Также с 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость парковки снизится.

"Нагрузка на улицы растет: в Москве и области уже 8,4 млн машин — это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. Чтобы на парковках, которые заполнены на 95—100%, оставались места, нужно менять тарифы. Тогда жители и другие водители могут комфортно припарковаться", - объясняют в дептрансе.

В зонах с повышенным тарифом в 380 руб. в час будет действовать новый – 450 руб. в час с 8 утра до 21 вечера, в ночной период – 200 руб. в час. В мэрии считают, что это позволит освободить 10-15% мест.

Теги: проезд, тариф, платная парковка, москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8214

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети