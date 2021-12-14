Певица Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками

Певица Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками, записав аудиосообщение для Instagram. Недавно ее перевели из реанимации в обычную палату.

"Как хорошо, что вы мне пишете – меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все у меня будет хорошо", - говорит артистка в своем послании.

Напомним, 19 ноября Хлебникова сильно пострадала во время пожара в ее московской квартире. Сообщалось, что звезда получила сильнейшие ожоги лица и тела, ее подключали к аппарату ИВЛ и вводили в медикаментозную кому.

О причинах пожара официально информации пока нет. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты.