14 Декабря 2021
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Общество Москва
Марина Хлебникова (2021) | Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Певица Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками

Певица Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками, записав аудиосообщение для Instagram. Недавно ее перевели из реанимации в обычную палату.

"Как хорошо, что вы мне пишете – меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все у меня будет хорошо", - говорит артистка в своем послании.

Напомним, 19 ноября Хлебникова сильно пострадала во время пожара в ее московской квартире. Сообщалось, что звезда получила сильнейшие ожоги лица и тела, ее подключали к аппарату ИВЛ и вводили в медикаментозную кому.

О причинах пожара официально информации пока нет. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты.

Теги: марина хлебникова, реанимация, поклонники, пожар



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