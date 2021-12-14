14 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
фильм 16-ый, постер, лп (2021) | Фото: kinopoisk.ru

СМИ пригласили на вечеринку в честь фильма-исповеди Пригожина "16-й"

Вечеринка IRA Party состоится 15 декабря на территории площадки «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге. Гостями мероприятия станут актеры фильма-исповеди «16-й» бизнесмена Евгения Пригожина, съемочная команда и пресса. Журналистам ответят на все интересующие вопросы по теме российского «вмешательства» в американские выборы, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

«Приглашения были широко распространены в журналистском сообществе. Если кто-то его не получил, мы еще раз напоминаем, что мероприятие пройдет 15 декабря в 18.00 на территории мультиформатной площадки «Гигант Холл», - подчеркнули в пресс-службе.

Начало мероприятия запланировано на 18:00. В числе гостей будут рады видеть, в том числе, сотрудников редакции «Медуза» и The Insider (оба СМИ включены в реестр иностранных агентов средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

«В случае отсутствия возможности самостоятельно приобрести билеты до Санкт-Петербурга, мы готовы оказать финансовую поддержку. Билеты будут оплачены из денег, полученных юридической службой компании «Конкорд» по искам ко многим из вас. Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Дениса Короткова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания «Эхо Москвы», «Новая газета», «Медуза», «Довод», The Insider и The Moscow Post», – заключили в «Конкорде».

Теги: конкорд, фильм 16-ый, евгений пригожин, медуза



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