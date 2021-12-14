14 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Дмитрия Левинского освободили от наказания за срыв госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке

Бывший начальник управления строительства Прикамья Дмитрий Левинский остался на свободе. По данным Properm.ru, уголовное дело и преследование Левинского было прекращены за истечением срока давности.

Его действия были квалифицированы как попустительство по службе или халатность в особо крупном размере, нанесшая ущерб бюджету на 52,65 млн рублей. Ему инкриминировали ч. 1.1 ст. 293 УК РФ. Снят арест на имущество Левинского в Москве - земельные участки, автомобили и недвижимость.

Напомним, Левинскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый также подписал акт о приемке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено.

Впереди Левинского ждут суды по уголовному делу о строительстве поликлиники в Кировском районе и два уголовных дела, связанные с хищением трех сотен миллионов в зоопарке.

Теги: Дмитрий Левинский , госконтракт, берегоукрепление, Усть-Качка суд, директор капитального строительства, злоупотребление полномочиями



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