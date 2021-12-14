Моор: эффективное противодействие экстремизму – важнейшая задача власти

Обеспечение стабильности в межнациональных, межрелигиозных и общественно-политических отношениях, противодействие экстремизму и терроризму входят в число наиболее важных задач органов власти всех уровней.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-заседании региональной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму с участием представителей территориальных органов федеральных органов власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления и общественных объединений области.

"Внутренние и внешние вызовы, связанные с активизацией террористических и экстремистских организаций, распространением радикальных идей в подростковой и молодежной среде, незаконной миграцией, ставят власть и общество перед необходимостью дальнейшего эффективного противодействия этим угрозам", – подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области налажено эффективное и конструктивное взаимодействие между органами власти, правоохранительными структурами и гражданским обществом в сфере профилактики экстремистской деятельности, отметил Александр Моор.

Результаты опросов общественного мнения, опубликованные в 2021 году, демонстрируют стабильный уровень удовлетворенности населения состоянием межэтнических, межрелигиозных отношений в Тюменской области, доложил председатель регионального комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

Состояние межнациональных отношений в Тюменской области положительно оценивают 84,8% населения. Доля жителей региона, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, составила 86,2 %. Уровень общественно-политической стабильности в регионе высоко оценили более 80% опрошенных.

Тем не менее, в регионе проводится постоянный внимательный мониторинг ситуации в этноконфессиональной сфере. В полной мере это касается подростковой и молодежной среды, отметил заместитель губернатора, директор областного департамента образования Алексей Райдер. В рамках августовского педагогического форума – 2021 "Призвание" обучение методам профилактики экстремизма и девиантного поведения прошли более 1,2 тыс. тюменских педагогов. В начале учебного года свыше 300 тыс. учащихся, родителей и учителей приняли участие в "Месячнике безопасности".

На необходимость более эффективного противодействия пропаганде экстремистских идей в интернете обратил внимание в своем выступлении председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков. С конкретными предложениями в связи с этим выступили прокурор Тюменской области Владислав Московских и представитель регионального УМВД России.