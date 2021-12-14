Ситуация с коронавирусом в Югре стабилизируется, но отменять к Новому году ограничения не будут

В Югре стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом было сказано сегодня во время заседания оперштаба по противодействию COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, число заболевших COVID-19 снизилось за неделю на 35%. Округ готов возобновить проведение профосмотров и диспансеризации. За минувшую неделю отмечается снижение количества заболевших на 35%, число больных, подлежащих госпитализации - на 20%. Во всех медучреждениях региона из 1 194 коек, предназначенных для больных коронавирусом, занятыми сегодня остаются 1 183.

Всего в округе с начала пандемии коронавирусом заразились 92 719 человек, из которых умерли 1 851 человек. За минувшие сутки в Югре заболели коронавирусом 202 человека, умерли восемь.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что несмотря на стабилизацию ситуации, отменять существующие ограничительные меры пока рано.

"Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни", - сообщила она.