В Тюмени медсестра оштрафована за фиктивную вакцинацию от коронавируса

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал 40-летнюю медсестру Татьяну Абдуллаеву за фальсификацию данных о вакцинации от коронавируса, сообщили Накануне.RU в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Абдуллаева с 11 июня по 2 августа за 23 тыс. руб. вносила в специальный регистр вакцинированных от коронавируса фамилии тех, кто на самом деле прививку себе не ставил. Медсестра вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд оштрафовал её на 100 тыс. руб. в доход государства. Приговор не вступил в силу.