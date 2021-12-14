14 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени медсестра оштрафована за фиктивную вакцинацию от коронавируса

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал 40-летнюю медсестру Татьяну Абдуллаеву за фальсификацию данных о вакцинации от коронавируса, сообщили Накануне.RU в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Абдуллаева с 11 июня по 2 августа за 23 тыс. руб. вносила в специальный регистр вакцинированных от коронавируса фамилии тех, кто на самом деле прививку себе не ставил. Медсестра вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд оштрафовал её на 100 тыс. руб. в доход государства. Приговор не вступил в силу.

Теги: Татьяна Абдуллаева, медсестра



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