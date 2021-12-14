14 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область Челябинская область Южный ФО Уральский ФО В России Пермский край
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Ученые отнесли Свердловскую область к регионам, чья экономика хуже всех перенесла пандемию

Ученые Уральского и Южного федеральных университетов проанализировали положение дел в 13 высокоурбанизированных регионах России с центрами-миллионниками (за исключением Москвы и Петербурга) в марте-июле 2020 года. Они хотели выяснить, чья экономика лучше всего справилась во время первой волны пандемии коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, эксперты пришли к выводу, что наименее к условиям ковида адаптировались экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края. В "середняках", чьи экономики испытывали проблемы в начале или по мере распространения пандемии, но затем смогли приспособиться, оказались Ростовская, Нижегородская, Самарская области, а также Татарстан и Башкортостан. В свою очередь, экономики Воронежской, Волгоградской, Челябинской, Омской областей и Красноярского края не испытывали серьезных затруднений.

Оценки экспертов базировались на сведениях об обороте розничной торговли и общественного питания, объеме платных услуг населению, уровне безработицы, а также на данных Федеральной службы государственной статистики и картографической компании 2GIS. По данным ученых, в регионах-аутсайдерах сложное социально-экономическое положение сохраняется на всех этапах развития пандемии - даже после снятия жестких ограничений в конце июля прошлого года.

Напомним, в сентябре Свердловская область стала единственной в Уральском федеральном округе, кто попал в рейтинг регионов с ненадлежащим управлением финансами в 2020 году. По данным Министерства финансов России, Средний Урал оказался в третьей, красной группе с низким качеством управления. Всего там находится 17 регионов, в том числе Пермский край.

Теги: пандемия, экономика, Свердловская область, регионы



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