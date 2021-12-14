14 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Коллективный иммунитет в Госдуме составил 95%

Коллективный иммунитет в Госдуме составил 95%. "За неделю заболевших нет", - объявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эти слова были встречены аплодисментами.

В ЛДПР коллективный иммунитет составляет 100%, в "Единой России" – 99%, в "Справедливой России – За правду" – 89%, в КПРФ – 81%, в "Новых людях" – 73%. При этом в абсолютных цифрах больше всего невакцинированных или переболевших более года назад в КПРФ – 11 человек.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский возмутился этим фактом и предложил принять меры к невакцинированным. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "цифры Володина не отражают реальности". "У нас 57 депутатов, 42 переболели, 31 привился", - сказал глава коммунистов. На это Володин возразил, что перенесенная более года болезнь не считается.

Тогда представитель КПРФ Николай Коломейцев упомянул мнение одного из академиков, высказанное на круглом столе коммунистов по коронавирусу: "Он сказал, что переболевших не надо вакцинировать, у них иммунитет в разы лучше, чем у вакцинированных. Вы смерти моей хотите".

Теги: коллективный иммунитет, госдума, геннадий зюганов, владимир жириновский, вячеслав володин, вакцинация



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