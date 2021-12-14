14 Декабря 2021
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Политика Свердловская область В России
Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин включил Орлова в Совет при президенте России

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вошел в состав Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Екатеринбургский градоначальник стал вторым представителем Свердловской области в Совете: до этого туда входил только полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев.

Совет, куда вошел Алексей Орлов, утверждает паспорта национальных проектов и программ, значимые промежуточные и итоговые результаты. Также он принимает решения о начале и завершении (в том числе досрочном) реализации нацпроектов и программ, вносит в них изменения.

Кроме этого, Совет формирует органы управления в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ. Он проводит мониторинг и оценку реализации, а также оценку достижения ключевых показателей проектной деятельности.

Теги: Путин, Орлов, Совет, президент



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