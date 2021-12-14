14 Декабря 2021
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Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Комитет рекомендует нижней палате парламента одобрить документ в первом чтении, сообщил его председатель Дмитрий Хубезов.

Накануне депутаты Госдумы встречались с вице-премьером Татьяной Голиковой – она будет представлять законопроект на пленарном заседании в четверг, 16 декабря. По итогам встреч все фракции приняли решение о голосовании по законопроекту в первом чтении – поддержит его только "Единая Россия".

Теги: qr-коды, госдума, дмитрий хубезов



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