В Челябинске торговую сеть оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за недобросовестной конкуренции при продаже имбиря

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение УФАС о недобросовестной конкуренции торговой сети "Монетка" при продаже имбиря.

Напомним, в магазинах размещалась информация, что имбирь продают с существенными скидками. Так, указывалось, что его цена 999 руб. за 1 кг. Цена перечеркнута и сообщалось о размере скидки – 59% или 79%. При этом цена со скидкой в "Монетке" сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях и составляла 199 или 399 руб.

УФАС указало, что распространяемая в торговой сети информация о розничной цене на имбирь 999 руб. за один килограмм не является конкурентной. Так, в иных торговых сетях стоимость имбиря не превышала 550 руб. за один килограмм. Таким образом, скидка это лишь способ привлечения внимания к товару.

В отношении сети было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции. "Монетку" оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сейчас этот штраф компания также оспаривает в суде.