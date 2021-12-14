14 Декабря 2021
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Электробус Е433 (2020) | Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На модернизацию электротранспорта власти потратят 400 млрд

На модернизацию общественного электротранспорта в России в ближайшие пять лет будет выделено около 400 млрд руб., в том числе из Фонда национального благосостояния.

Заявки на участие в программе подали 13 городов. Это Владивосток, Иркутск, Ярославль, Краснодар, Красноярск, Тверь, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Саратов, Уфа, Южно-Сахалинск и Ростове-на-Дону. Этот перечень может быть расширен.

Модернизация предусматривает замену трамвайных путей, поставку вагонов, электробусов и строительство зарядных станций. Реализация программы начнется в 2022 году, заявил заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Транспортные проекты профинансируют за счет ВЭБ.РФ, ФНБ, частных инвесторов и инфраструктурных бюджетных кредитов. По данным Министерства финансов России, из ФНБ на эти цели могут направить до 120 млрд рублей. Деньги будут размещены на депозитах ВЭБа, сообщают "Известия".

Теги: электротранспорт, ФНБ



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