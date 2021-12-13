Мишустин выразил соболезнование в связи с кончиной режиссёра Соловьёва

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования близким скончавшегося режиссёра Сергея Соловьёва, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уход Сергея Соловьёва – большая потеря не только для родных и близких, но и невосполнимая утрата для отечественного кинематографа и миллионов зрителей, которые любили его творчество. Он был совершенно особенным режиссёром и сценаристом, таланту которого подвластны самые разные жанры – драмы, комедии, авантюрное кино. Его уникальность, непохожесть, любовь к экспериментам проявились с самых первых работ. "Сто дней после детства", "Станционный смотритель", "Асса", "Нежный возраст", "Анна Каренина" – глубокие, пронзительные, ироничные фильмы о времени и о себе. Каждая картина – яркая страница из жизни автора. Заставляет зрителей чувствовать, думать, сопереживать. Остались его замечательные фильмы, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать. Остались его ученики и добрая память об этом неординарном человеке", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Правительства.

Напомним, о смерти режиссёра стало известно сегодня вечером.