В Тобольске могут исчезнуть мозаичные произведения народного художника России, за которые вступился Церетели

Тобольские общественники обеспокоены судьбой произведений народного художника России Германа Черёмушкина. Монументальные произведения искусства живого классика – мозаичные панно, расположенные на различных зданиях города, находятся в удручающем состоянии и могут быть навсегда утрачены. Об этом председатель общественной организации "Добрая воля" Диляра Гадирова сообщила в своём обращении к депутату тюменской облдумы от КПРФ Регине Юхневич, сообщили Накануне.RU в тюменском обкоме КПРФ.

Речь идёт о мозаиках, расположенных на зданиях бывшего ГПТУ-11 – "Молодые строители" (1986 г.) и "Инструменты" (1989 г.). Здание находится в федеральной собственности, в настоящее время законсервировано и не функционирует. Оно передано в оперативное управление налоговой службы. Ещё большее беспокойство вызывает мозаичное панно "Солнце, воздух и вода", расположенное в здании спортивного комплекса микрорайона Менделеево. Здание бывшего бассейна заброшено, и произведение искусства разрушается вместе со зданием.

Ситуация усугубляется тем, что, в соответствии с законодательством, на государственную охрану могут быть поставлены исторические объекты, с момента создания которых прошло не менее 40 лет. Ранее в Тобольске уже были утрачены два барельефа народного художника – на здании ДК "Синтез" и железнодорожного вокзала. В защиту культурного наследия уже высказывался президент российской академии художеств Зураб Церетели, но это ситуации не помогло.

"Считаем мозаики большим духовным вкладом в отражении того времени, времени прославления человека мира, доблестного труда, благородства, совести, солидарности, гордости за нашу страну, созидателя материальной и духовной культуры", - писал Церетели в своём письме на имя главы города Максима Афанасьева в 2019 г.

По мнению Церетели, монументальные произведения искусств, созданные художником, принадлежат не только Тобольску, но и всей России. Однако письмо известного художника никаких последствий не возымело. Депутат Регина Юхневич направила обращения в различные ведомства, получены первые ответы.