Центробанк изменил состав временной администрации по управлению "Проинвестбанком"

Центробанк изменил состав временной администрации по управлению "Проинвестбанком". Информация об этом опубликована на сайте регулятора. Теперь пермским банком будут управлять представители центрального аппарата ЦБ, а не Уральского ГУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Добавим, что РБК-Пермь со ссылкой на судебную экспертизу правомерности выводов временной администрации, сообщает, что ее результаты полностью опровергают выводы о недостаточности активов банка и необходимости его банкротства.

"Согласно экспертному заключению, необходимо сформировать резерв всего 85 млн руб., а не 322 млн руб., как это сделала временная администрация. Согласно заключению, активы банка превышают пассивы на 230 млн руб.", - говорится в сообщении.

По данным, размещенным на сайте "Проинвестбанка", кредитный портфель составляет 716 млн руб., просрочка порядка 5%, а денежные средства на корсчете растут. После отзыва лицензии банк получил 65 млн руб. процентов по кредитам, расходы на содержание банка составили 56 млн руб., прибыль – 9 млн руб.

Напомним, 23 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Сообщалось, что такое решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.