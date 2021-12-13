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Происшествия В России
криминальный авторитет япончик (2009) | Фото: rbc.ru

Фигуранты дела об убийстве Япончика получили 15 и 16 лет колонии

Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес приговор двум фигурантам уголовного дела об убийстве так называемого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик).

Джамбулу Джанашию приговорили к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, Муртази Шаданию - к 16 годам колонии строгого режима, также с ограничением свободы на год, пишет "Интерфакс".

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве, а также незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, обвиняемые следили за Япончиком перед его убийством и помогали другому сообщнику Кахе Газзаеву перевозить снайперскую винтовку Дегтярева, из которой Астамур Бутба в июле 2009 года застрелил криминального авторитета.

Ранее суд вынес приговор Кахе Газзаеву, который признал вину. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Напомним, 69-летний Вячеслав Иваньков был ранен в результате покушения 28 июля 2009 года. Киллер выстрелил Иванькову в живот из снайперской винтовки, когда тот выходил из московского ресторана "Тайский слон". 9 октября 2009 года он скончался в больнице.

По данным следствия, мотивом убийства криминального авторитета стала личная неприязнь к нему организатора преступления, Ильи Симонии (Махо). Он нанял Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.

28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану, где находился Япончик. Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана.

Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба объявлены в международный розыск. Симония заочно арестован.

Теги: япончик, вячеслав иваньков, криминальный авторитет



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