13 Декабря 2021
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Футболисты &quot;Зенита&quot; в матче Лиги чемпионов (2021) | Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

"Зенит" узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы сезона-2021/2022

Петербургский "Зенит" узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы UEFA сезона-2021/2022.

В соперники российскому клубу достался испанский "Бетис".

Первые стыковые встречи намечены на 17 февраля, ответные матчи состоятся 24 февраля. "Зенит" начнёт играть дома.

Напомним, что победители данных стыковых противостояний присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. То есть ещё один представитель России, московский "Спартак", продолжит свой путь начиная с 1/8 финала. Своего соперника "красно-белые" узнают 25 февраля, когда состоится новая жеребьёвка.

Теги: футбол, Зенит, Бетис, Лига Европы



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