"Зенит" узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы сезона-2021/2022

Петербургский "Зенит" узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы UEFA сезона-2021/2022.

В соперники российскому клубу достался испанский "Бетис".

Первые стыковые встречи намечены на 17 февраля, ответные матчи состоятся 24 февраля. "Зенит" начнёт играть дома.

«Зенит» против «Бетиса», Хави против Спаллетти и другие пары стыков Лиги Европы 🤜🤛



Как тебе жеребьевка? pic.twitter.com/7y96743pCn — Матч ТВ (@MatchTV) December 13, 2021

Напомним, что победители данных стыковых противостояний присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. То есть ещё один представитель России, московский "Спартак", продолжит свой путь начиная с 1/8 финала. Своего соперника "красно-белые" узнают 25 февраля, когда состоится новая жеребьёвка.