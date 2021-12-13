Очень рассчитываю, что до второго чтения законопроект о QR-кодах не дойдет, - Миронов

Фракция "Справедливая Россия – За правду" будет голосовать против правительственного законопроекта о QR-кодах в общественных местах, заявил сопредседатель партии Сергей Миронов после встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и другими представителями кабмина.

Он отметил, что правительство делает ставку на QR-коды как на метод понуждения к вакцинации. В СРЗП предлагают альтернативу – массовое бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

"Это [введение QR-кодов] не ведет к победе над вирусом. Мы сторонники вакцинации, но это должно быть добровольным решением", - отметил Миронов, и добавил, что "Россия является самой закрытой страной по статистике заболеваемости, вакцинации и смертности, что ведет к недоверию прививкам и власти". "Сегодня огромное количество людей слышат от врачей противоречивые данные. Путаницы очень много", - сказал политик.

"Очень рассчитываю, что до второго чтения законопроект не дойдет. В первом чтении, я почти уверен, он будет принят голосами "Единой России", - добавил Миронов.