Снегопад, гололед, туман: московских водителей попросили не выезжать на дороги до восьми вечера

Департамент транспорта Москвы попросил столичных водителей по возможности отложить вечерние поездки на время после 20 часов – тогда движение станет свободнее.

"Вечером загруженность дорог может вырасти до 8 баллов. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются осадки в виде снега и резкое падение температур до 2 градусов ниже нуля, - говорится в сообщении пресс-службе дептранса. -Основные заторы будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах. Здесь возможно образование гололедицы, что может сильно затруднить движение транспорта и повлиять на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение".

"В вечерний час пик рекомендуем пользоваться городским транспортом - метро, МЦК, МЦД и автобусами, которые едут по выделенным полосам. Движение станет свободней после 20 часов. Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - добавили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, сегодня с 21 часа и до 9 утра завтрашнего дня в Москве ожидается мокрый снег, местами гололед, туман.