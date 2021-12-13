13 Декабря 2021
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Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

КПРФ будет голосовать против законопроекта о QR-кодах в общественных местах

КПРФ будет голосовать против правительственного законопроекта о QR-кодах в общественных местах, заявил глава партии Геннадий Зюганов по итогам встречи фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой и другими членами правительства.

"Мы приняли решение не поддерживать этот закон, - заявил Зюганов. - Я напомнил, что если бы партия власти, правительство и президент провели полноценное обсуждение этого вопроса, мы бы совместно нашли решение проблемы".

"После того, как население восстало, власть спохватилась. Страна и женщины взбунтовались против такого порядка вещей", - полагает лидер коммунистов.

Ранее о том, что не поддержат законопроект в первом чтении сообщили в ЛДПР и СРЗП. А вот "Единая Россия" поддержит документ, но при условии "глубокой доработки".

Теги: кпрф, qr-коды, госдума, татьяна голикова



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