Причина санкций в отношении "ЧВК Вагнера" кроется в провале Европы в Африке

Последние несколько лет наблюдается деградация европейского авторитета в Африке. Больше всего это коснулось Франции, которая утратила влияние на свои бывшие колонии. Одновременно с этим страны черного континента все чаще обращаются за помощью к России, поскольку многие африканские государства испытывают серьезные затруднения в области борьбы с террористическими группировками. Там, где европейские контингенты оказались бессильны, российские специалисты показывают высокую результативность.

Аналитик Алексей Суконкин пояснил, что Россия стала одним из главных поставщиков услуг в сфере обеспечения безопасности и это не нравится Европе.

«Последние несколько месяцев Европа, а особенно Франция, могут констатировать фактическую утрату реального контроля над теми африканскими территориями, которые они считали "исторически своими". Ведь не просто так правительства ряда государств черного континента стали заключать договора на услуги военных инструкторов, которых обобщенно называют "ЧВК Вагнера" - так как результативность и эффективность российских специалистов подтверждается их реальной, подчас опасной, работой», — пояснил собеседник издания.

Власти Центральноафриканской Республики пригласили российских инструкторов к работе с национальной армией страны. За несколько лет специалисты из РФ помогли повысить эффективность центральноафриканских силовиков.

В начале года боевики предприняли попытку силового захвата власти в ЦАР, однако подготовленные россиянами солдаты FACA дали отпор террористам. Известно, что радикалы получали поддержку из Европы, в частности, из Парижа, заинтересованного в смене власти в Банги. Также Елисейский дворец тесно сотрудничает с правительством Чада, которое отправляет в Центральноафриканскую Республику наемников и укрывает главарей бандформирований.

Сейчас вооруженные силы ЦАР эффективно ведут борьбу с бандитскими группировками в стране.

В связи с этим власти Банги отказались от «помощи» Франции и продолжают тесно сотрудничать с Москвой в области безопасности.

Еще одной страной, которая решила последовать позитивному примеру ЦАР и обратиться за помощью к России, стала Мали. Власти Бамако устали наблюдать за бессилием французских военных, которые с 2013 года безуспешно ведут борьбу с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида» (организации запрещены на территории России). Более того, военнослужащих Пятой Республики за эти годы неоднократно обвиняли в пособничестве террористам. Сейчас обстановка в Мали значительно хуже, чем до прибытия иностранных контингентов, террористы значительно расширили зону своего присутствия на севере страны.

«В ЦАР они вернули правительственной армии уверенность в своих силах, научили противостоять международному терроризму, что позволило обеспечить спокойствие во время президентской избирательной кампании. За ЦАР потянулись другие страны, которые стали открыто говорить о разочаровании в помощи военных структур ООН, которых периодически уличают в каких-либо преступлениях против местных жителей. Местным всё это надоело, и они обращаются к тем, кто действительно может защитить - к "ЧВК Вагнера", — пояснил Суконкин.

Летом стало известно, что в Мали прибыли бойцы российской «ЧВК Вагнера», знаменитые своими успешными операциями против боевиков на Ближнем Востоке и в Африке. Эта новость шокировала Европу, отчаянно пытающуюся вернуть контроль над странами региона. Евросоюз решил бороться с конкурентом своим привычным методом — с помощью санкций.

13 декабря послы стран Евросоюза озвучат решение по резолюции о санкциях в отношении «ЧВК Вагнера». Документ не предполагает точных формулировок о том, кто именно причастен к деятельности этой организации. Таким образом, любой россиянин, осуществляющий деятельность за границей, может попасть под абсурдные ограничения.

«Разумеется, в Европе не могут признать состоявшийся факт, и вместо того, чтобы вносить исправления в свою работу на Африканском континенте, идут по привычному пути санкций и запретов. К тому же, надо полагать, европейцы смотрят в будущее, может быть опасаясь, что "Вагнер", опираясь на свой успех, значительно расширит географию своего присутствия и на другие чувствительные территории», — заключил Суконкин.

Очевидно, что бывшие колонизаторы запаниковали при появлении российских специалистов и пытаются бороться с конкурентом единственным доступным им методом. Однако народам африканских стран известно, что именно европейские контингенты являются источником хаоса на континенте, поэтому ограничения в отношении России не вернут Западу былого влияния в Африке.