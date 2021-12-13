В Тюмени в Доме ребёнка умерла трёхмесячная девочка

В Тюменском специализированном доме ребенка умерла трёхмесячная девочка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению сотрудниками учреждения своих обязанностей. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, по факту гибели ребенка местными сотрудниками областного управления СКР проводится процессуальная проверка, её ход и результаты взяты прокуратурой на контроль.