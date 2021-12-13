"Я тебе голову отрежу". Жителя Тюменской области оштрафовали за угрозы мэру

В Аромашевском районе Тюменской области главе Новоберезовского сельского поселения Михаилу Сухорукову угрожали ножом, когда он вместе с сотрудником социальной службы пришел проверить условия проживания ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда.

Инцидент произошел еще 5 октября 2021 г. Мэру поступила информация о том, что на территорию поселения прибыла женщина с малолетним ребенком. Она арендовала квартиру, но там не появлялась, жила в квартире сожителя своей матери. Кроме того, эту женщину с грудным ребенком видели ночью в разных частях села.

Во время разговора главы поселения с женщиной в ситуацию вмешался сожитель женщины и, вооружившись ножом, пообещал отрезать мэру голову. Глава поселения и социальный работник покинули квартиру, после чего вызвали полицию.

Обвиняемый признал вину. Он сообщил, что в момент, когда к ним приехали мэр и соцработник, выпивал спиртное. Ранее он неоднократно обращался в администрацию по поводу ремонта квартиры, но безуспешно, поэтому, увидев главу, вновь поднял этот вопрос, но повел себя агрессивно, нож действительно был в его руке, так как он пользовался им на кухне, угрозы главе высказывал, но в содеянном раскаивается и приносит извинения.

"Кроме собственного признания, вина подсудимого в отношении инкриминируемого ему деяния полностью нашла подтверждение в показаниях потерпевшего, свидетелей, материалах дела. Исследовав в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу, что состав преступления доказан, и, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 318 УК РФ – как угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении суда.

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