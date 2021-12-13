Заинтриговали: "единороссы" намерены "быть ответственными перед избирателями" при рассмотрении законопроекта о QR-кодах

Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев на встрече парламентского большинства с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что партия будет "соблюдать принцип ответственности перед избирателями" при рассмотрении законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Но что это значит – голосование "за или "против" – Васильев так и не объяснил.

"Законопроект был отправлен в регионы, где прошел глубокое и детальное обсуждение. При этом учитывалась практика, которая предоставлена руководителями регионов – многие из них возглавляют региональные отделения партии и несут двойную ответственность. Также обсуждение законопроекта шло в региональную неделю депутатов Госдумы", - заявил Васильев.

"Когда мы принимали народную программу, то заложили туда положения по безопасности. Мы видим, что люди поддерживают нас. Нас поддерживает президент. Его установка – не по показателям министерств надо оценивать ситуацию в стране, а по ощущениям людей на местах. Мы будем четко соблюдать договоренности, работать с правительством. Это предполагает открытость, понимание и ответственность друг перед другом и перед избирателями", - заинтриговал депутат.