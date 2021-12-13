13 Декабря 2021
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Россияне с антителами получат QR-коды на полгода - Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила поправки, подготовленные в еще не рассмотренный Госдумой законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Так, для граждан с антителами к коронавирусу будут введены сертификаты переболевших (они же QR-коды), действительные полгода. Если у россиянина кроме антител был положительный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный после 1 января 2021 года), то сертификат будет выдаваться на год, сообщила Голикова на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

На основании теста на антитела QR-код смогут получить граждане, привитые иностранными вакцинами, признавать которые Россия пока не собирается.

При этом обладатели медотводов от прививки по-прежнему не смогут получить QR-код – они должны будут приходить в общественные места с отрицательными ПЦР-тестами.

Теги: пцр-тест, антитела, татьяна голикова, qr-коды, иностранная вакцина, медотвод



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