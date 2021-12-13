Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах в общественных местах – "он точно не про QR-коды"

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что законопроект о QR-кодах в общественных местах не имеет отношения к QR-кодам. "Об ограничении прав граждан речи не идет", - заявила глава федерального штаба по борьбе с коронавирусом на встрече с фракцией "Единая Россия".

"Речь о том, чтобы на территории России был единый документ", - пояснила Голикова.

По ее словам, поправки в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" призваны, наоборот, оградить граждан от произвола региональных властей, которые и ограничивают права людей.

Голикова заявила, что законопроекты позволят создать в стране "единый порядок применения отдельных норм". Впрочем, регионы все равно сохранят право реагировать на эпидемиологическую ситуацию. Донести внятно мысль о том, для чего все-таки нужны поправки, если все останется как есть, у Голиковой не получилось.