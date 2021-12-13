На Среднем Урале офицер заплатит крупный штраф за вырубку леса возле аэродрома

На Среднем Урале суд вынес приговор начальнику ПОУ "Екатеринбургский АСК" ДОСААФ России Александру Ковалеву. Офицер признан виновным в незаконной рубке леса с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, в 2019 году подчиненные Ковалева, исполняя его незаконное указание, вырубили на территории аэродрома в селе Логиново лесные насаждения в количестве 203 штук. Как показало расследование, в результате государству был причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей.

Приговором Белоярского районного суда Свердловской области Ковалеву назначен штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей. Одновременно удовлетворен иск о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.