13 Декабря 2021
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природа лес северный урал (2007) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале офицер заплатит крупный штраф за вырубку леса возле аэродрома

На Среднем Урале суд вынес приговор начальнику ПОУ "Екатеринбургский АСК" ДОСААФ России Александру Ковалеву. Офицер признан виновным в незаконной рубке леса с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, в 2019 году подчиненные Ковалева, исполняя его незаконное указание, вырубили на территории аэродрома в селе Логиново лесные насаждения в количестве 203 штук. Как показало расследование, в результате государству был причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей.

Приговором Белоярского районного суда Свердловской области Ковалеву назначен штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей. Одновременно удовлетворен иск о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

Теги: лес, вырубка, аэродром, штраф



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