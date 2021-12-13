13 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума рассмотрит в первом чтении 16 декабря

Пока часть критически настроенных к QR-кодам граждан празднует победу – спикер Госдумы Володин объявил о планах снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте, нижняя палата парламента и не думает отказываться от первого чтения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах.

Рассмотрение проекта федерального закона N17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (именно так официально называется законопроект о QR-кодах в общественных местах) так и стоит в повестке заседания на 16 декабря – вопрос рассмотрят в первом чтении.

Стоит также отметить странность в словах Вячеслава Володина насчет "учета мнений регионов" по поводу QR-кодов на транспорте: в региональные заксобрания для отзывов и сбора мнений Госдума направляла законопроект N17357-8 – который и будет рассмотрен. А законопроект о QR-кодах на транспорте имеет другой номер в базе данных Госдумы - N17358-8 – его регионы (если, конечно, Володин имеет в виду под "регионами" субъектовые парламенты) даже не рассматривали.

Теги: qr-коды, общественные места, госдума, вячеслав володин



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