В Нижневартовске с помощью BIM-технологий начали возводить детский сад

В квартале №21 Нижневартовска началось строительство детского сада, который рассчитан на 320 мест. Возводить дошкольное учреждение будут с использованием BIM-технологий. Об этом глава города Дмитрий Кощенко рассказал во время заседания окружного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства. Оно состоялось в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя губернатора Югры Евгения Адамова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В рамках реализации государственной программы Югры "Развитие образования" предусмотрено строительство детского сада в квартале №21. Стоимость реализации проекта составляет более 620 млн руб. Заключены муниципальные контракты по строительству объекта - подрядчиками выступают компания "ПромТех - Сибирь" из Тюмени и компания "Уралкомплексстрой" из Кургана. Сдать объект должны в сентябре 2023 г.", - доложил во время совещания Дмитрий Кощенко.

Важный социальный объект возводится с применением современных технологий. Нижневартовск один из первых городов в Югре, который начал применять BIM-технологии – информационное моделирование здания. Основное преимущество использования такой методологии заключается в оперативности. Если раньше в момент проектирования здания специалисты обнаруживали ошибку, на исправление которой потребовалось бы изменить ранее подготовленные документы практически с самого начала, то виртуальный проект, созданный с использованием BIM-технологии, самостоятельно и автоматически не только обнаружит ошибку, но и поможет её устранить и исправить связанные элементы. Использование данной технологии позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, поспособствует выработке оптимальных решений.

Также во время заседания окружного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства обсудили строительство общеобразовательной школы на 1,1 тыс. учеников в квартале №25. Её строят по концессионному соглашению.

"Полностью завершены подготовительные работы. Строители возводят железобетонный каркас, лестницы, кирпичную кладку стен, ведут отделку помещений. Общая готовность объекта составляет 37,15 %", - рассказал глава города.