Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1"

Нидерландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" 2021 года.

Накануне Ферстаппен выиграл заключительный этап Гран-при Абу-Даби, в 18-й раз за сезон оказавшись в тройке сильнейших. Ферстаппен впервые в карьере стал победителем сезона, набрав 395,5 итоговых очков. На втором месте в итоговом зачёте расположился британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" (387,5), третьим стал финн Вальттери Боттас также на "Мерседесе" (226).

По итогам сезона команда "Мерседес" в восьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов (617,5), "Ред Булл" расположился следом (584,5), третье место завоевал "Феррари" (323,5).

Российский гонщик "Хаас" Никита Мазепин накануне сдал положительный тест на коронавирус и пропустил заключительную гонку сезона. В своём первом сезоне в "Формуле-1" Мазепин не смог заработать ни одного очка, а лучшим его результатом стало 14-е место (Гран-при Азербайджана).