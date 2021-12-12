В Хабаровске школьницы насмерть замучили пожилого мужчину

В Хабаровском крае две школьницы 14 и 16 лет жестоко избили 60-летнего мужчину. От полученных травм он скончался в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, возбуждено уголовное дело, по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Школьницы задержаны.

"Следствием незамедлительно проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные следственные и процессуальные действия, в своей совокупности позволившие предъявить обвинение подросткам. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что школьницы жестоко убили пенсионера из-за 10 тысяч рублей. Якобы девочки отняли у мужчины деньги перед тем, как начали избивать. Школьницы положили на пенсионера дверь и начали на ней прыгать. На шум вышла соседка, тогда преступницы напали и на нее. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. Избиение пенсионера продолжалось около трех часов, у него были повреждены внутренние органы, от полученных травм мужчина скончался.

Издание "Подъем" сообщает, что девочкам якобы не понравился запах пенсионера и лай его собаки. Подруга девочек сообщила изданию, что перед этим подростков будто бы напоила взрослая женщина.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела.