13 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Полицейский автомобиль (2018) | Фото: kazan-day.ru

В Тюмени активиста "Левого фронта" задержали после митинга в честь Дня конституции

Тюменскому активисту "Левого фронта" Михаилу Савелкову грозит до 30 суток ареста и "уголовка". Об этом сообщает telegram-канал "Тюмень Активная", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что Савелкова забрали уже после того, как все участники акции разошлись. Он зашел в магазин погреться, и оттуда его забрали полицейские, доставив в отдел полиции №4. Позднее Савелкова отпустили, составив на него административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Активиста обвиняют в том, что он 21 ноября приглашал людей на Центральную площадь. Сам активист утверждает, что к организации несанкционированной акции он не имеет отношения.

Михаилу грозит административный штраф от 150 до 300 тыс. рублей либо административный арест на срок до 30 суток. Заседание суда состоится завтра.

Также активисту может грозить уголовное дело, поскольку у него уже есть две "административки".

Теги: активист, левый фронт, Михаил Савелков



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