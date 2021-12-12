В Тюмени мужчина ударил кулаком в лицо девочку, скатившуюся с горки

На базе отдыха "Боровое" неадекватный мужчина ударил кулаком по лицу 13-летнюю девочку. Пост об этом опубликован в telegram-канале "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Что стало причиной такого поведения не уточняется. Очевидцы сообщают, что якобы в момент, когда мужчина набросился на ребенка, девочка съезжала с горки. Мужчина, по словам свидетелей, бросался ледянкой и кидался на других отдыхающих.

Сообщается, что инструкторов на месте не было, а администрация базы отдыха не отвечала на звонки.