В Югре на поддержку социальных проектов некоммерческого сектора направили почти полмиллиарда рублей

9 и 10 декабря в Хаты-Мансийском автономном округе - Югре прошел VI Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", участниками которого стали более 1,5 тысяч участников, экспертов и активистов из разных регионов и стран.

Форум содействует развитию гражданского общества и формированию уникальной международной гуманитарной площадки для взаимодействия лидеров гражданского общества между собой, с органами государственной власти и местного самоуправления. А его повестка охватывает спектр самых разнообразных направлений: экология, наука, социология, цифровые технологии, социальная сфера, образование. В общей сложности в программу вошло больше 40 мероприятий. Как подчеркнул гендиректор Центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов, форум имеет огромное практическое значение для Югры.

"Развитие коммуникаций между жителями региона и творческий подход к деятельности позитивно влияют на экономику и политику, образование и культуру, традиционные ремесла и современные технологии", - отметил он.

Главной темой форума стало измерение вклада гражданского общества в развитие территорий, эффектов социальных проектов и успешности региональных и глобальных программ по развитию общественных инициатив. На пленарном заседании губернатор Югры Наталья Комарова представила крупные региональные проекты: конкурс на грант губернатора и "Недели добра", в рамках которой с 9 по 26 декабря в регионе пройдет ряд волонтерских и благотворительных акций и флешмобов.

По словам губернатора, грантовая поддержка НКО в Югре стимулирует к созданию новых социальных проектов.

"Мы стремимся создать открытую и понятную систему финансовой поддержки НКО, гражданской активности. За три года в некоммерческий сектор направлено более 445 млн бюджетных руб. Грант губернатора переведен в электронный формат, что существенно повлияло на административные барьеры, сократило время и издержки на оформление отношений, простимулировало создание новых проектов и появление новых участников", - подчеркнула глава региона.

Одним из проектов, реализованных за этот период стал проект сургутского Общественного движения помощи бездомным животным "Дай лапу". Как сообщила Накануне.RU председатель движения Александра Нуриева, в 2019 г. активисты запустили проект "Не заставляй собаку краснеть".

"Это просветительский проект, его цель - формирование культуры содержания животных. Мы устанавливали специальные Дог-боксы (урны) с мотивирующими табличками - картинка, на которой собака закрывает лапкой глаза, потому что ей стыдно из-за того, что хозяин за ней не убирает. Мы хотели, чтобы наш город стал еще красивее, комфортнее. Проект победил. Мы получили на его реализацию более 900 тыс. руб. Отмечаем, что число владельцев собак, убирающих за своими питомцами, выросло. Эти урны часто заполнены", - сообщила общественница.

Еще один из знаковых для округа проектов – "Югра – курс на безопасность". Грант губернатора в сумме 2,9 млн руб. он получил в 2020 г. Авторами проекта стала региональная общественная организация "Добровольно-спасательное пожарное формирование по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре", возглавляемая Василием Загваздиным.

Главную цель, которую поставили перед собой общественники – снизить количество ЧП, повысить защищенность и грамотность действий населения для предупреждения, ликвидации последствий ЧС техногенных и природных катастроф. Для этого было закуплено современное оборудование – квадроцикл для оказания помощи в труднодоступной местности; подводный дрон – для обследования дна на наличие опасных предметов; квадрокоптеры – для обследования территории на наличие очагов пожара и без вести пропавших; спасательную лодку для оказания экстренной помощи утопающим.

Немаловажный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья был реализован председателем регионального общественного движения инвалидов-колясочников "Преобразование" Станиславом Кононенко. Среди важных для югорчан социальных проектов, реализованных благодаря Кононенко — общественная экспертиза доступности соцсреды для граждан с особыми потребностями и "Интеграция" (создание карт степени доступности социальных объектов в городах Югры). Также по инициативе Станислава Кононенко с прошлого года в "Преобразовании" создана юридическая служба для бесплатной помощи югорчанам.

По словам председателя комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елены Тополевой-Солдуновой, поддержка социально-ориентированных НКО в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ведется на системном уровне и это выгодно отличает регион от многих других российских субъектов.

"Сейчас увеличивается поддержка социально ориентированных НКО и активных граждан, объединений граждан различных. Но, во многих регионах, хотя поддержка значительная, но она рассредоточена по разным ведомствам и организациям, и порой чувствуется нескоординированность некоторая, и, скажем так, это может не позволять системно поддерживать некоммерческий сектор и гражданский сектор. В данном случае, появилась структура в Югре, которая эту помощь систематизирует. Там коллеги действительно очень сильно в это вкладываются, чтобы не просто гранты раздавать, как все делают, а выявлять потребности, потом очень грамотно эти ресурсы все агрегировать и распределять справедливо, и так чтобы это было прозрачно. Тут - единые требования, единые стандарты внедряются в поддержке НКО и это очень положительно можно оценить", - отметила Елена Тополева-Солдунова.

Добавим, что Ханты-Мансийский автономный округ - Югра четыре года подряд занимает первое место среди российских регионов в рейтинге Минэкономразвития РФ, который отражает доступ некоммерческих организаций и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере.

Рейтинг с 2017 года рассчитывается по таким показателям как участие НКО в предоставлении госуслуг в социальной сфере, формирование инфраструктуры социально ориентированных НКО, меры налогового стимулирования, муниципальные меры поддержки, внедрение конкурентных способов оказания государственных услуг в соцсфере. В нем используются данные Росстата, Федеральной налоговой службы, региональных властей.