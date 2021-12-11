11 Декабря 2021
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Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

В воскресенье в Москву придет резкое потепление

Москву ждет резкий температурный перепад. Ночь с пятницы на субботу стала самой холодной с начала зимы – воздух промерз до минус 17 градусов, а уже в воскресенье днем температура составит минус 2-4 градуса, что соответствует среднегодовым показателям.

"Это довольно резкое и существенное потепление. Его причиной станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт", — цитирует РИА Новости представителя центра погоды "Фобос".

Потепление будет сопровождаться облачностью, а во второй половине пойдет снег.

Следующая неделя в столице будет теплой – ночные температуры будут колебаться в диапазоне минус 2-7 градусов, днем от минус 2 до плюс 2.

Теги: потепление, москва, снег, морозы



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