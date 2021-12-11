Россия направил в ЮАР лабораторию Роспотребнадзора

Российские медики едут работать в эпицентр распространения нового омикрон-штамма коронавируса. По поручению президента России спецборт МЧС Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора.

"Самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в аэропорту Волгограда и следует в ЮАР. На борту Ил-76 вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС", - сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

Напомним, среди вернувшихся из ЮАР российских туристов выявлено минимум двое граждан с омикрон-штаммом коронавируса. Они легко переносят болезнь.