В Госдуме готовы рассмотреть поправки в закон о СМИ-иноагентах – "единоросс" Попов

Изменения в закон о СМИ-иноагентах "витают в воздухе", считает журналист ВГТРК, депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Попов. Он сообщил, что комитет ГД по информполитике, в котором Попов состоит, готов рассмотреть поправки, когда они поступят.

"Мы пока такие инициативы не рассматривали, но витают в воздухе изменения. Мне кажется, что, прежде всего, для решения о признании СМИ иноагентом необходимо оценить степень влияния иностранных денег на редакционную политику. Потому что мы можем столкнуться с какими-то действительно трагичными и странными фактами. Условно говоря, спортивный телеканал сотрудничает с Английской премьер-лигой (АПЛ), у них есть финансовые отношения, и из Великобритании поступают деньги на счета спортивного телеканала. Должны ли мы после этого признавать спортивный телеканал иноагентом? Конечно, нет. Как это можно было бы сделать?" – заявил Попов в эфире радио "Говорит Москва".

Он полагает, что предложенный членом СПЧ Павлом Гусевым вариант с признанием "иноагентства" через суд – не единственный из возможных. "Другой вариант — ввести в коллегию тех людей и организаций, которые принимают подобные решения, какой-нибудь из институтов гражданского общества. Должно быть мнение экспертного сообщества", - полагает журналист.

"Сам закон нужен. Его нужно просто привести в соответствие с реалиями и здравым смыслом. Но, очевидно, что всяческие информационные помойки, так называемые средства массовой информации, которые существуют исключительно за деньги правительств зарубежных стран и выполняют единственную задачу по дискредитации России, тут никаких иных вариантов, кроме признания их иноагентами и жёстких рамок, быть не может", - добавил "единоросс".

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ отметил, что закон о СМИ-иноагентах нуждается в профессиональной экспертизе, которой не было во время принятия документа Госдумой.