11 Декабря 2021
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Армия и ВПК За рубежом
Турецкий дрон Eren с лазерным оружием. (2021) | Фото: Anadolu Agency / агентство Анадолу

Турция успешно испытала первый в мире дрон с лазерным оружием

Турция успешно испытала стрельбу первого в мире дрона с лазерным оружием с дистанций в 100, 300 и 500 метров. После завершения всех стадий испытаний БПЛА Eren, разработанный компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD, будет поставлен на вооружение турецкой армии, передает агентство "Анадолу".

Целью лазерных выстрелов дрона будут взрывоопасные элементы, дрон может использоваться там, где сейчас требуется привлекать саперов.

 Максимальная высота полета Eren составляет 3 тыс. метров.

Турецкий дрон Eren с лазерным оружием.(2021)|Фото: Anadolu Agency / агентство Анадолу

Теги: дрон, турция, лазерное оружие, испытания



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