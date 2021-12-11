Турция успешно испытала первый в мире дрон с лазерным оружием

Турция успешно испытала стрельбу первого в мире дрона с лазерным оружием с дистанций в 100, 300 и 500 метров. После завершения всех стадий испытаний БПЛА Eren, разработанный компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD, будет поставлен на вооружение турецкой армии, передает агентство "Анадолу".