Турция успешно испытала первый в мире дрон с лазерным оружием
Турция успешно испытала стрельбу первого в мире дрона с лазерным оружием с дистанций в 100, 300 и 500 метров. После завершения всех стадий испытаний БПЛА Eren, разработанный компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD, будет поставлен на вооружение турецкой армии, передает агентство "Анадолу".
Целью лазерных выстрелов дрона будут взрывоопасные элементы, дрон может использоваться там, где сейчас требуется привлекать саперов.
Максимальная высота полета Eren составляет 3 тыс. метров.