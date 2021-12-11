11 Декабря 2021
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Уралкалий, логотип (2021) | Фото: ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" выходит на рынок дистрибуции Латинской Америки

ПАО «Уралкалий» подписал документы по приобретению 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера FertGrow S.A. (Бразилия), ведущего дистрибьютора удобрений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия", приобретение этого актива проводится в рамках реализации бизнес-стратегии «Уралкалия». Одним из приоритетов стратегии компании является обеспечение гибкости продаж с ориентиром на развитие собственной дистрибуции на ключевых рынках мира.

Александр Терлецкий, Генеральный директор «Уралкалий Трейдинг» подчеркивает: "Уралкалий" придает важное значение развитию своей логистической инфраструктуры с целью обеспечения бесперебойности как долгосрочных, так и спотовых поставок по всему миру. Бразилия является одним из крупнейших потребителей минеральных удобрений, поэтому приобретение доли в FertGrow поможет существенно оптимизировать операционную деятельность "Уралкалия" в Латинской Америке".

Справка. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

Теги: уралкалий, сделка, дистрибуция, бразилия



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