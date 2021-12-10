11 Декабря 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
чайный сервиз Охотничий, Сысертский фарфоровый завод, Екатерининская ассамблея (2021) | Фото: t.me/ekatassambleya

Благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея" собрал рекордную сумму

Благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея", который состоялся сегодня в Екатеринбурге собрал рекордную сумму денег - 118,3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Деньги пожертвуют на пять благотворительных проектов, посвященных развитию медицины и помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, сообщил президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей и организатор аукциона Дмитрий Пумпянский.

"Судьба благодарит Екатеринбург, Екатерининскую Ассамблею - мы собрали какие-то сумасшедшие деньги. Все три заявленных проекта мы закрыли еще в середине нашего аукциона. Разница пошла на проекты, которые заняли в рейтинговом голосовании четвертое и пятое место. Четвертое место - проект "Русфонда" по оснащению перинатального центра Первоуральска современным медицинским оборудованием с целью оказания высококвалифицированной неонатологической помощи, мы также закрыли. Пятому месту - проект "Растем вместе" для детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга - оплатим часть проекта.
Итоговая сумма - 118 294 000 рублей - это очередной наш рекорд, что в очередной раз подчеркивает широту души уральских меценатов, что мы социально ответственные люди", - сказал Пумпянский.

Первые три проекта - "Дом для семьи" - в рамках которого будет оказана помощь женщинам с детьми, оказавшимся в сложной ситуации в семье, второй проект - покупка оборудования для реабилитации детей-инвалидов в клинике "Бонум", оснащение перинатального центра в Первоуральске и третий проект по внедрению медоборудования в Областной детской клинической больнице.

Самым дорогим лотом стал уникальный чайный сервиз из личной коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Сервиз рассчитан на шесть персон. Он изготовлен и вручную расписан мастерами Сысертского фарфорового завода.

На сервизе изображены сцены охоты, уральской флоры и фауны, обрамленные в малахитовую и золотистую рамки. Изящные и изысканные наборы фарфоровой посуды — один из традиционных памятных подарков для самых высоких гостей Свердловской области: руководителей государств и международных организаций, представителей дипломатических миссий, выдающихся деятелей культуры и искусства.

Стартовая цена лота составила 160 тыс. руб.

чайный сервиз Охотничий, Сысертский фарфоровый завод, Екатерининская ассамблея(2021)|Фото: t.me/ekatassambleya

За лот устроили ожесточенную борьбу сразу несколько бизнесменов - директор "Малышева-73" Игорь Заводовский, основатель "Сима-ленда" Андрей Симановский и соучредитель "Малышева-73" Константин Погребинский. Участники аукциона повышали ставки до тех пор, пока Заводовский предложил сложиться и выкупить сервиз. В итоге лот приобрели Заводовский и Симановский

По оценке организаторов, эти торги стали самыми долгими в истории "Екатерининской ассамблеи".

Кроме того, сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий представил зажигалки из коллекции отца, произведенные с 40-х по 70-е годы ХХ века в Англии, Франции, Германии и Японии. Были также представлены бриллиантовый Морозовский знак из коллекции народной артистки СССР Галины Волчек, полное собрание сочинений Оскара Уайльда 1912 года выпуска под редакцией К. И. Чуковского, футболка с автографами сборной России по футболу на Евро-2020, картина заслуженного художника России Германа Метелева "Геодезист", скульптура основателя династии Демидовых – Никиты Демидова, изготовленная из полудрагоценных камней и многое другое.

икона, Екатерининская ассамблея(2021)|Фото: t.me/ekatassambleya

Самым щедрым гостем стал Андрей Симановский. Фонд святой Екатерины подарил ему икону "Святая великомученица Екатерина" в серебряном окладе. Икона с изображением святой создавалась ведущими художниками и ювелирами России в старинной технике финифть – многослойное покрытие горячей эмалью. Оклад иконы выполнен в форме православной хоругви, символизирующей победу. Инкрустация драгоценными камнями и двумя видами жемчуга придает торжественность и органично дополняет образ святой Екатерины.

Теги: чайный сервиз Охотничий, Сысертский фарфоровый завод, Екатерининская ассамблея, икона, аукцион, проект



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