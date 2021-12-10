Кредиторы просят признать недействительной сделку на полмиллиарда в рамках дела о банкротстве аптек "Классика"

В Арбитражный суд Челябинской области направлено на новое рассмотрение дело о признании недействительной сделку между компанией "Аврора" и Челябинвестбанком. Заявление рассматривается в рамках дела о банкротстве аптек "Классика".

Общество "Аврора" было создано в сентябре 2016 года. С ним были перезаключены все договоры с поставщиками и покупателями и передан склад "Аптека "Классика" ЧЛ. В 2016-2017 годах "Аптека "Классика" ЧЛ и ПАО "Челябинвестбанк" заключили кредитные договоры на общую сумму 621 млн руб. После того, как общество был объявлено банкротом, банк на основании договоров уступки права требования уступил долг обществу "Аврора".

В результате, по данным заявителя, компания фактически выкупило долг "Аптека "Классика" ЧЛ перед банком и с суммой требований порядка 700 млн рублей стало крупным кредитором. При этом кредит на выкуп долга обществу "Аврора" был выдан Челябинвестбанком

"Челябинвестбанк" не мог не знать об аффилированности общества "Аврора" и "Аптека "Классика" ЧЛ, об отсутствии у "Аврора" реальных доходов от осуществления хозяйственной деятельности для исполнения договоров цессии, на что указывает, в том числе, и кредитование в ПАО "Челябинвестбанк" в целях оплаты уступки, - считает юрист Анна Скорова.

Через год кредит Челябинвестбанка был полностью погашен: 356 млн рублей выплатила "Аврора" и порядка 300 млн рублей внесли поручители, которые затем данную сумму предъявили обществу "Аврора".

"Аптека "Классика" ЧЛ через месяц после сделки объявляет себя банкротом с суммой долга перед кредиторами более 936 млн рублей.

Следующее заседание состоится 1 февраля.