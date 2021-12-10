Родителям детей старше четырех лет разрешат бесплатное совместное пребывание в больнице

Минздрав России и правительство дадут положительное заключение на законопроект, вносящие поправки в порядок совместного пребывания ребенка и его родителя в больнице.

Сейчас бесплатно предоставлять место для родителя полагается, только если госпитализируемому ребенку не более четырех лет. Для детей старше этого возраста нужны "медпоказания для совместной госпитализации", решение о наличии таких показаний принимает врач, и не всегда он их находит. Поэтому родителю приходится либо ютиться на голой кушетке, не предназначенной для сна, либо отдавать ребенка под присмотр нянечек и медсестер, сообщила председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

По словам сенатора, сейчас подготовлен законопроект, он направлен для получения отзыва в правительство. Святенко поддержала и спикер СовФеда Валентина Маткиенко: "Надо этим заниматься. Не можете сразу в регламент внести изменения – выпускайте временные рекомендации. Ребенок привык к маме. А если он инвалид? Он не должен в больнице с нянечкой находиться, тут не важен возраст".

В Минздраве заметили, что поддерживают позицию сенаторов, вице-премьер Дмитрий Григоренко обещал "постараться быстро решить этот вопрос".