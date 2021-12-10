В музее русского быта Нижневартовска началась подготовка в Новому году

В Музее истории русского быта (филиал Нижневартовского краеведческого музея имени Шуваева) идет подготовка к Новому году. Сотрудники разрабатывают развлекательную программу для семейной аудитории, а также организованных групп детей в возрасте от 5-ти до 12 лет. В связи с действующими ограничениями мероприятие могут посетить не более 10-12 человек, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

"Наша познавательная программа посвящена истории снеговика. Вы знали, что эти снежные создания имеют некоторое родство с ангелами? Любопытный рассказ на эту тему мы предложим детям и взрослым. В ходе мероприятия состоится мастер-класс по изготовлению снеговиков. Проведение новогодней программы запланировано с 18 декабря по 10 января. Записаться на экскурсию можно по телефону 31-13-97 в рабочее время", - рассказала старший научный сотрудник МБУ "Нижневартовский краеведческий музей имени Шуваева" Юлия Ветюгова.

Коллектив на данный момент завершает тематическое оформление территории музейного комплекса. На подворье уже появились снежные жители и зеленые красавицы. В центре двора скоро будет сооружена горка. Постоянные экспозиции музея дополнили предметы из новогодней коллекции. Здесь посетители могут увидеть елочные игрушки, которые украшали елки в прошлом веке. Это овощи и фрукты из ваты, стеклянные зайцы и птицы на прищепках, картонные гирлянды, самодельная корона для детского новогоднего костюма из ваты и осколков елочных игрушек, а также бусы и звезда из стекляруса. Как рассказала старожил Нижневартовска Людмила Блохина, звезда украшала макушку елки, которую устанавливали в доме ее семьи ещё в 1960-е годы. Благодаря доброй воле вартовчанки украшение пополнило музейный фонд, и теперь историю игрушки могут узнать жители и гости города.

"В советское время новогодние игрушки отражали эпоху, исторические события и решения руководителей страны. Так, например, после полета Юрия Гагарина в космос появились елочные украшения в виде космонавтов. Когда советская школа балета была признана непревзойденной, фабрики игрушек начали выпускать изящных стеклянных балерин. Наконец, когда Никита Хрущев определил для страны курс на развитие овощеводства, елку стали украшать декоративные початки кукурузы, а также огурец, морковь, лук, горох и помидор", - поделилась заведующий Музея истории русского быта Лидия Рублева.

Один из залов Музея истории русского быта украшает елка с сахарными розами. Такие сладости можно было увидеть на зеленой красавице во времена Петра I. Об этом и многом другом любопытные новогодние истории расскажут сотрудники музея.