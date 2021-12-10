Волонтер Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО

Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Группу РМК) Евгений Парфиров получил благодарность от полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Торжественное вручение состоялось на заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Аппаратчик в производстве драгметаллов КМЭЗа вместе с коллегами одним из первых в городе вошёл в число добровольческого объединения, которое образовалось в начале первой волны пандемии коронавируса. Сначала Евгений и его коллеги помогали разгружать, сортировать и транспортировать поставки продовольствия от Благотворительного фонда РМК, а затем вошли в постоянный состав волонтёрского штаба КМЭЗ.

"Необходимо поддерживать общественные объединения, формировать патриотические ценности в молодёжной среде. И большую роль здесь играет межведомственное взаимодействие. Лишь объединившись, работая сообща, мы достигнем хороших результатов", - подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Евгений Парфиров в разгар пандемии разгрузил не одну тонну гуманитарной помощи. В общей сложности в Кыштым доставили около 15 тонн гуманитарного груза.

"Это первая награда такого уровня в моей жизни. Когда вливался в ряды волонтёров, я и не думал ни о каком почёте. Просто хотелось помогать людям. Но если наши усилия оцениваются не только теми, кого мы поддерживаем, а в аппарате Президента, – значит, мы делаем важное для всей страны дело. И, судя по всему, в ближайшее время у нас как у волонтёров будет много работы. Справимся", - рассказал Евгений Парфиров.

С апреля 2020 года волонтёры КМЭЗ доставили ветеранам, семьям с детьми-инвалидами, людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, более четырёхсот продуктовых наборов. Сейчас волонтёрский штаб КМЭЗа инициирует и проводит такие мероприятия, как восстановление разрушенного православного храма в урочище Свобода, уборка снега и заготовка дров для ветеранов завода, субботник по очистке русла реки Кыштымки, подготовка площадки под строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса и другие.

Проект "Помощь уже здесь" по поддержке людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, запустил Благотворительный фонд Русской медной компании в период пандемии коронавируса. Сотрудники и волонтёры развозят продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям, семьям с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами, семьям, в которых единственный кормилец лишился работы. Помощь также оказывается медицинским работникам. В состав наборов входят продукты первой необходимости, которые позволяют семьям продержаться 1-2 недели: мука, сахар, рисовая и гречневая крупы, макароны, хлеб, чай, печенье. Сотрудники фонда кладут в пакет и индивидуальные средства защиты: маски и перчатки. Благотворительный фонд объединяет вокруг себя людей, которые хотят помогать тем, кто нуждается.