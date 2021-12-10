Замминистра строительства Челябинской области Белавкина оставили под арестом

Челябинский областной суд оставил под арестом первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Сторона защиты просила изменить действующую меру пресечения в виде заключения под стражу на иную более мягкую. Однако суд оставил решение суда без изменения. Чиновник пробудет в СИЗО до 2 февраля 2022 года.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.